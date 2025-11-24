Электробусы на 850 км и "азиатский поворот": в KLR Bus рассказали о трендах на рынке автобусов

По словам эксперта, на рынке производства автобусов происходят ключевые изменения, которые повлияют на пассажирские перевозки по всему миру, в том числе и в Украине.

Основные тренды были продемонстрированы на недавней выставке Busworld 2025 в Брюсселе, ставшей рекордной по количеству участников.

Экологизация

Главным глобальным сдвигом является необратимый переход к zero-emission (ZE) технологиям - транспорту с нулевым уровнем выбросов, что напрямую связано с климатическими целями ЕС.

"Транспортный сектор критически важен для достижения климатических целей, поскольку он является одним из крупнейших источников выбросов. Его декарбонизация - ключ к устойчивому будущему", - отмечает Андрей Хоркавый.

Последовательная политика европейских правительств привела к росту рынка электробусов.

Эксперт приводит данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (АСЕА), согласно которым регистрация новых автобусов в ЕС выросла на 3,6% за первые три квартала 2025 года, при этом доля регистрации новых электроавтобусов выросла до 22,7%. Прогнозы McKinsey указывают на удвоение продаж городских электробусов с нулевым уровнем выбросов к 2030 году, до 18-21 тысяч единиц.

Новые центры производства

Параллельно происходит существенное изменение географии производства. На Busworld 2025 году Китай впервые превзошел Германию по количеству экспонентов, сигнализируя об "азиатском повороте" на европейском рынке. Лидером по количеству экспонентов стала Турция (107 экспонентов).

Хоркавый рассказал, что Турция стала базой для европейского рынка в момент, когда Mercedes-Benz и MAN наладили там производство автобусов.

"Убежден, что география производства существенно изменится в течение следующих нескольких лет, в том числе из-за вызовов, связанных с безопасностью цепей поставок", - отметил он.

Аналитики McKinsey подтверждают рост присутствия китайских производителей. Опрос покупателей показал, что почти 60% операторов готовы перейти с европейского на китайский бренд при условии, что цена последнего будет меньше на 10-20%. Кроме того, на рынок ЕС активно выходят индийские изготовители, рассказывает эксперт.

Что касается технологических характеристик, то прогнозируется, что к 2030 году наибольшую долю рынка захватит сегмент автобусов средней вместимости 9-14 метров, идеально отвечающих требованиям городской среды. Самым динамичным станет сегмент с запасом хода более 320 км на одном заряде.

"Стремительное развитие технологий будет однозначно способствовать росту запаса хода автобусов. Уже на этой выставке была представлена ​​модель китайского производителя Yutong, максимальный запас хода которого составляет 850 км. Сегодня эти автобусы уже работают в более чем 14 странах", - подчеркивает Андрей Хоркавый.

Влияние на украинский рынок

Основатель KLR Bus высказал мнение, что Украина должна учитывать мировые тренды даже в военное время.

"После победы "зеленая" мобильность может стать фундаментом восстановления и интеграции в ЕС", - говорит он.

А сейчас в условиях ежедневных ударов по украинской энергетической инфраструктуре вопрос энергетической устойчивости приобретает критическое значение. По словам Хоркавого, важно не только восстанавливать, но и перестраивать транспортный сектор с учетом таких факторов, как диверсификация и децентрализация энергопроизводства и климатические цели.

Эксперт добавляет, что украинский бизнес может активно приобщиться к этому процессу. По его словам, производители, операторы и инвесторы способны создавать локальные энергетические решения - от солнечных станций на терминалах до зарядных станций для электробусов.