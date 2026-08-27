Электробайк и генераторы для штурмовиков. "Украинская команда" усилила 101 бригаду ТрО

Отмечается, что помощь получили героические военные, которые с самого начала полномасштабного вторжения освобождали и защищали Харьковщину, Сумщину, и сегодня бьют врага на разных направлениях фронта.

"Мобильность, энергонезависимость и хорошая связь - это залог нашей победы. "Украинская команда" передала электробайк и генераторы штурмовикам 101 бригады ТРО ВСУ", - говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель "Украинской команды" Артур Палатный, электробайк и генераторы помогут бойцам в выполнении боевых задач.

"Уверен, что эта помощь позволит нашим героям еще лучше выполнять боевые задания и сохранит жизнь и здоровье бойцов. Вместе обязательно победим! Слава Украине! Героям слава! И смерть врагам", - сказал Артур Палатный во время передачи помощи.

Поддержка ВСУ от "Украинской команды"

Как сообщалось ранее, с 2022 года волонтеры "Украинской команды" передали на фронт уже более 600 генераторов, зарядных и электростанций. В целом - почти 1900 тонн помощи более чем на полмиллиарда гривен.