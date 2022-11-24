Электричество подали во все области Украины после массированных ударов, - ОП

"Электричество подано во все области Украины! Первое что было заживлено - объекты критической инфраструктуры. По состоянию на данный момент постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей", - написал Тимошенко.

Напомним, 23 ноября Россия нанесла очередной массированный удар по инфраструктуре Украины.

В результате чего без света оказалась большая часть страны, погибли десять человек, а ранения получили 55.

Как отметили в "Укрэнерго", по состоянию на сегодняшний день энергетическая система Украины постепенно восстанавливается после российской атаки - ситуация сложная, но впрочем, контролируемая.

Восстановление электропитания длится дольше, чем в прошлый раз из-за специфики обстрелов, которые привели к остановке АЭС.

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