ua ru
Нд, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Електрика на газ: Болгарія і Азербайджан домовилися про енергетичний обмін

Новость на русском →
Софія, Неділя 11 вересня 2022 16:00
Електрика на газ: Болгарія і Азербайджан домовилися про енергетичний обмін Фото: Болгарія і Азербайджан домовилися про обмін газу на електрику (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Болгарія і Азербайджан досягли домовленості про обмін електроенергії на газ: Софія має намір експортувати електрику і отримувати енергоносій.

Про це заявив міністр економіки і промисловості Болгарії Нікола Стоянов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БНТ.

"Вони (Азербайджан – ред.) виробляють електроенергію тільки з газу, а ми великий виробник електроенергії, експортуємо її, у нас перевиробництво. Є така можливість, вона підтверджена в принципі - якщо ми зможемо забезпечити їх електроенергією, то вони, замість того щоб виробляти електроенергію з газу, можуть дати його нам",— підкреслив Стоянов.

За його словами, в ході переговорів в Баку сторони також обговорили запуск інтерконектора Греція-Болгарія і розширення Південного газового коридору. Міністр також заявив, що Болгарія має намір наростити поставки газу з Азербайджану до 2 млрд кубометрів на рік.

Раніше стало відомо, що Болгарія скасовує дешеві візи для російських туристів. Тепер за допуск в країну доведеться платити 80 євро замість 35 євро.

Також у серпні уряд Болгарії повідомив, що не має наміру вести переговори про нову угоду з російським "Газпром", хоча раніше допускало укладення нового контракту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгария Газ Електроенергія Азербайджан
NEWS
ЗСУ за 25 км від кордону та що відбувається в Ізюмі: карта війни на ранок
ЗСУ за 25 км від кордону та що відбувається в Ізюмі: карта війни на ранок
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі