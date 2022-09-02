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Electrolux йде з Росії і продає бізнес місцевому менеджменту

Фото: Electrolux йде з російського ринку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Electrolux йде з російського ринку і продає свою місцеву дочірню компанію місцевому менеджменту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У 2021 році продажі Electrolux в Росії склали 1,6% від продажів всієї групи компаній і 4% продажів його європейського підрозділу. Збиток від відходу з російського ринку Electrolux оцінює в 350 млн шведських крон (32,5 млн доларів).

Капітальний збиток буде відображений, як одноразова стаття, що впливає на операційний прибуток бізнес-напрямку "Європа" в третьому кварталі 2022 року.

У компанії повідомили, що вторгнення Росії в Україну і наступні санкції проти Москви унеможливили продовження діяльності Electrolux в країні. Рішення передати російський бізнес місцевому управлінню покликане забезпечити відповідальний і контрольований вихід. Виділена компанія продовжить обслуговувати техніку. Electrolux надалі не має наміру поставляти побутову техніку компанії, що продається.

Нагадаємо, раніше шведська компанія Ericsson, яка на початку року відправила своїх співробітників в Росії в оплачувані відпустки, заявила про те, що повністю піде з країни.

До цього американський виробник комп'ютерів Dell Technologies Inc припинив всі операції в РФ після закриття своїх офісів в середині серпня.

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