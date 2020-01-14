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Єльченко назвав пріоритет співпраці Пентагону з Україною

Новини » Політика     14.01.2020 - 22:20
Єльченко назвав пріоритет співпраці Пентагону з Україною
Фото: Володимир Єльченко (UN Photo/Rick )Bajornas

Пріоритетом визначили посилення українського флоту

Новопризначений посол України у США Володимир Єльченко заявив, що Міністерство оборони США у своїй співпраці з Україною визначило пріоритетом посилення українського флоту. Про це посол заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, такий пріоритет був визначений під час двосторонніх консультацій між Міністерством оборони України і Пентагоном.

"Є такий термін, як "москитний флот", тобто швидкісні катери, яких дуже не вистачає саме нашим військовим чи морякам на Чорному та Азовському морях", - сказав Єльченко.

Він нагадав, що в минулому році було Україні передано три швидкісних катери типу Island.

"В цьому році передбачається передача ще трьох катерів. Отже, значна частина цих коштів піде якраз на їх переоснащення і встановлення там сучасної зброї та засобів зв’язку", - заявив посол.

Раніше повідомлялося, що Єльченко заявив, що США може виділити Україні більше мільярда доларів допомоги. 250 млн доларів вже виділено, ще 50 млн доларів виділять в разі виконання певних умов при виконанні першої частини і ще майже 50 млн - залишки попередніх років.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп на святкуванні Нового року закликав лідерів Німеччини і Франції, а також НАТО більше допомагати Україні.

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