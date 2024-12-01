Экзотический деликатес. Сколько стоит манго в Украине и почему цены "кусаются"

С наступлением холодов сезонные украинские фрукты на полках магазинов заменяет экзотика, однако стоимость заморских вкусностей иногда шокирует. Один из рекордсменов – королевское манго. Цена плода может достигать нескольких сотен гривен за штуку, а к праздникам может вырасти еще больше.

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Цены на манго в магазинах

Наибольшую популярность у потребителей завоевало королевское манго. Этот сорт отличается очень сладким вкусом, сочностью и ароматом, поэтому стоит дороже.

Плоды, которые собирают недозрелыми, обычно продают дешевле. После покупки такой манго рекомендуют завернуть в бумагу и положить в темное место вместе с бананами на несколько дней.

На стоимость влияет и размер фрукта, ведь вес плода может варьироваться от 200 г до 500 г и больше.

РБК-Украина сравнило цены на манго в супермаркетах на сегодня. Так, в сети "Сільпо" можно приобрести различные сорта по цене от 50 грн до 700 грн за штуку:

небольшое бразильское манго стоит 44,9 грн/шт ;

; манго "Элит" из Бразилии весом 400-500 г обойдется в 79,9 грн/шт ;

; сорт "Остин" из Испании весом 400-500 г – 159 грн/шт ;

; манго "Экстра" стоит 459 грн/шт ;

; манго из Таиланда массой 500 г – 699 грн.

Скриншот silpo.ua

В магазинах АТБ покупателям предлагают манго на вес. Это фрукт 1 категории качества, импорт из Бразилии. Цена составляет 114,95 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

В супермаркетах VARUS по акционному предложению можно приобрести бразильское манго по цене 49,9 грн вместо 83,9 грн./шт.

Скриншот varus.ua

В магазинах сети "Фора" также действует акционное предложение на манго из Бразилии – 49,9 грн вместо 59,9 грн за штуку. В "Ашане" манго стоит 54,9 грн/шт.

У NOVUS королевское манго из Бразилии можно купить за 299 грн/шт. Сорт Natures Pride из Таиланда стоит 129 грн/шт, а манго мелкого "калибра" весом от 100 до 350 г обойдется в 37 грн/шт по акционной цене.

Скриншот novus.zakaz.ua

В настоящее время стоимость 1 кг манго на оптовом рынке "Шувар" во Львове составляет 575 грн. Руководительница отдела маркетинга рынка Татьяна Попович в комментарии РБК-Украина рассказала, что в прошлом году в такой же период стоимость была на уровне 500 грн/кг.

На рынке "Столичный" в Киеве цены на манго варьируются от 75 до 100 грн за штуку, манго "элит" стоит от 220 до 350 грн/шт.

Что влияет на стоимость манго в Украине

Татьяна Попович отметила, что высокая стоимость манго объясняется рядом причин:

Расходы на импорт

Манго не выращивается в Украине, поэтому весь объем этого фрукта импортный. Основными странами поставщиками являются Индия, Таиланд, Бразилия и другие тропические регионы.

Сезон

Спрос на манго традиционно растет в период новогодних праздников, поэтому Татьяна Попович прогнозирует дальнейшее повышение цен до конца года. Окончательная динамика будет зависеть от ситуации на мировых рынках, транспортных расходах и валютных колебаниях.

Логистика

Транспортировка манго требует соблюдения особых условий, что увеличивает логистические затраты. К тому же импортная продукция облагается налогами и таможенными пошлинами, что влияет на конечную стоимость.

При подготовке использовались: комментарий руководительницы отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяны Попович, данные сетей украинских супермаркетов, публикация портала EastFruit.