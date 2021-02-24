Іспит з української влітку мають здати до 150 000 осіб: для кого це потрібно

"Кількість людей, які повинні скласти іспит і з 16 липня підтвердити рівень володіння державною мовою, становить близько 100-150 тисяч", - зазначила вона.

Він також уточнила, що іспити будуть здавати в кожному обласному центрі. Сертифікат, що підтверджує рівень володіння мовою, буде діяти безстроково.

Іспит мають здавати ті, хто претендує на посаду на державній службі. При цьому для нинішніх чиновників його здавати не треба, оскільки закон про мову не має зворотної сили.

"Іспит складатимуть тільки ті, хто хоче отримати сертифікат з перспективою, що коли-небудь буде обиратися на конкурс", - додала вона.