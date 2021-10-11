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В Еквадорі проведуть розслідування проти президента після публікації "досьє Пандори"

Автор: Артур Родивилов

Національна Асамблея Еквадору (однопалатний парламент) схвалила початок розслідування щодо президента країни Гільєрмо Лассо у зв'язку з публікацією міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ) інформації про наявність у нього коштів в офшорах. "За" проголосували 105 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Universo.

Пленум Національної асамблеї вирішив доручити спеціальній постійній комісії з конституційних прав провести розслідування у справі про так зване "досьє Пандори".

Комісія вимагатиме з'явитися для надання свідчень і надати всю необхідну інформацію, щоб прояснити причетність президента країни Гільєрмо Лассо до справи, пов'язаної з посиланням грошей в податкові притулки.

Лассо в минулому керував 14 офшорними компаніями, більшість з яких було зареєстровано в панамській юрисдикції. Згодом він передав свої активи двом трастам в Південній Дакоті в грудні 2017 року, через три місяці після того, як парламент Еквадору схвалив закон, що забороняє державним службовцям тримати активи в податкових притулках.

У відповідь на публікацію ICIJ глава держави визнав, що в минулому дійсно володів такими фірмами та підкреслив, що негайно позбувся них, про що також повідомлялося раніше публічно.

Нагадаємо, Національний центр боротьби з організованою злочинністю, що входить в структуру поліції Чехії, почав розслідування проти прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша.

Оскільки у зв'язку з витоком даних Pandora papers було виявлено, що прем'єр придбав через офшорну компанію замок у Франції.

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Эквадор