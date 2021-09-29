RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Еквадорі угруповання влаштували перестрілку у в'язниці: загинули десятки людей

Автор: Артур Родивилов

В Еквадорі перестрілка між членами злочинних угруповань сталася прямо у в'язниці провінції Гуаяс. Унаслідок події загинули 24 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу всебічної уваги до ув'язнених.

До в'язниці після того, як пролунали перші постріли, прибули тактично і оперативні підрозділи. Їм знадобилося три години, щоб встановити повний контроль над в'язницею. Загинули 24 людини, ще 48 поранені.

У липні президент Еквадору Гільєрмо Лассо ввів у тюремній системі країни режим надзвичайного стану. У пенітенціарних установах в декількох інцидентах загинули близько 100 осіб. Так, тільки в лютому загинули 79 ув'язнених під час заворушень у трьох в'язницях країни, які пройшли одночасно.

Раніше в центрі Тбілісі сталася перестрілка, в якій, імовірно, брали участь дві людини. У 22-річного хлопця вистрілили дев'ять разів, він госпіталізований.

Читайте РБК-Україна в Google News
Эквадор