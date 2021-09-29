В Еквадорі угруповання влаштували перестрілку у в'язниці: загинули десятки людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу всебічної уваги до ув'язнених.

До в'язниці після того, як пролунали перші постріли, прибули тактично і оперативні підрозділи. Їм знадобилося три години, щоб встановити повний контроль над в'язницею. Загинули 24 людини, ще 48 поранені.

У липні президент Еквадору Гільєрмо Лассо ввів у тюремній системі країни режим надзвичайного стану. У пенітенціарних установах в декількох інцидентах загинули близько 100 осіб. Так, тільки в лютому загинули 79 ув'язнених під час заворушень у трьох в'язницях країни, які пройшли одночасно.