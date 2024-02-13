"Передача этих самолетов последует за передачей эквадорской армии российских вертолетов Ми-171 и 17-1В, которые в настоящее время имеют минимальную оперативную готовность из-за проблем с техническим обслуживанием и закупкой запасных частей", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Эквадора станут шестым оператором Black Hawk в Латинской Америке (Колумбия, Бразилия, Аргентина, Мексика и Чили). После получения они будут задействованы в борьбе с террористическими организациями, действующими на территории страны.

Соединенные Штаты окажут техническую помощь в эксплуатации платформы путем обучения и подготовки новых экипажей, консультаций, логистической поддержки, поставок деталей, компонентов и запасных частей, а также подготовки персонала, который будет отвечать за их обслуживание, - все это для того, чтобы гарантировать эксплуатацию этих самолетов.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что РФ недавно развязала "торговую войну" с Эквадором из-за военной помощи для Украины. Так, в Министерстве иностранных дел страны-агрессора заявили, что решение Кито якобы было принято под давлением внешних сил.

После этого западные СМИ сообщали, что Военно-Воздушные силы Эквадора готовятся к передаче США шести зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" типа MAPO 9M33, которые позже будут отправлены в Украину.

Ранее заместитель помощника секретаря Бюро США по делам Западного полушария Кевин Салливан заявлял, что Эквадор все еще рассматривает возможность передачи военной техники Украине.

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