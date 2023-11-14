Экс-заместитель главы правления банка Жеваго получил подозрение в хищении полмиллиарда гривен

Бывшему заместителю председателя правления банка "Финансы и Кредит" сообщили о подозрении в участии в преступной организации и растрате более полумиллиарда гривен. Владельцем банка является экс-нардеп и бизнесмен Константин Жеваго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как сообщается, в 2010 году бывший владелец учреждения создал преступную организацию, по которой были украдены деньги банка. Для этого был также привлечен работник АО "Банк "Финансы и Кредит" - заместитель председателя правления, занимавший должность члена кредитного комитета банка, с его помощью было украдено почти 560,5 млн гривен.

Отмечается, что экс-владелец банка через подставных лиц получил контроль над частным обществом, искусственно получавшим кредитные средства от банка. Решения принимались кредитным комитетом учреждения, в которое входили члены преступной организации, в том числе и заместитель председателя правления.

После перечисления денег на коммерческую структуру средства перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации, пояснили в ДБР.

В настоящее время бывшему заместителю председателя правления банка доложено о подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины (расход имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации).

Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дело Жеваго

В конце прошлого года бывшего народного депутата и бизнесмена Константина Жеваго задержали на горнолыжном французском курорте Куршевель.

Подозрение в уголовном производстве Жеваго объявили в сентябре 2019 года. Тогда олигарх тогда не явился на допрос в ГБР, уехав за границу.

Речь идет об уголовном производстве (ГБР) по выводу 113 млн долларов из подконтрольного ему обанкротившегося банка "Финансы и Кредит". На сегодняшний день на его имущество наложен арест.

При этом экстрадиции Жеваго Украина достичь пока не смогла. Так, 30 марта 2023 года следственная палата Апелляционного суда Шамбери (Франция) вынесла судебное решение, которым отказала в удовлетворении ходатайства об экстрадиции беглого экс-нардепа.