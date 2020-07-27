В екстреній медичній допомозі виклики поділять на чотири категорії

Наразі вже відпрацьовані оптимальні алгоритми надання екстреної меддопомоги
Перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов’як заявила, що в Україні вводяться чотири категорії терміновості викликів і відповідно - алгоритмів реагування на них. Таке рішення було прийнято для оптимізації надання екстреної медичної допомоги.
Про це Ірина Садов’як заявила сьогодні на брифінгу.
За її словами, наразі вже відпрацьовані оптимальні алгоритми надання екстреної меддопомоги за визначеними категоріями викликів.
"На етапі реформування галузі ми відзначили, що дві третини пацієнтів не отримують вчасно надання допомоги бригадою ("швидкої", - ред.). Із загальної кількості викликів, а це 6,8 млн, 4,7 (млн, - ред.) є невчасними", - сказала Садов’як.
Таким чином, виклики екстреної меддопомоги поділені на кілька категорій:
Крім того, заступниця міністра додала, що тариф на виклик бригади екстреної медичної допомоги підвищили від 112 гривень до 163 гривень. А загалом з 1 липня до кінця року додатково на екстрену меддопомогу виділено майже 2 млрд гривень.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на фінансування медичних закладів, які після старту другого етапу медреформи відчули брак коштів, можуть спрямувати 4,5 млрд грн.