Экстренный брифинг Столтенберга по Украине: основные заявления

Брифинг Столтенберга

Сможет ли Украина вступить в ускоренном порядке?

По словам Столтенберга, каждая демократическая страна в Европе имеет право подать заявку на вступление в НАТО. Ему задали вопрос о том, может ли Украина вступить в ускоренном порядке, но конкретно на него он не ответил.

"Мы снова и снова говорим, что НАТО остается открытым. Союзники НАТО в этом году встречались в Мадриде и там было сделано четкое заявление, что мы поддерживаем право Украины выбирать свой путь и решать, в какие оборонные альянсы вступать. Конечно, решение о членстве должно приниматься всеми 30 членами. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы помогать Украине защищаться от российского вторжения. И это наша основная цель", - отметил он.

Аннексия не меняет суть войны России против Украины

"Мы призываем президента Путина прекратить войну. Он несет ответственность за то, что ее развязал. Если Россия прекратит воевать, то будет мир, но если Украина прекратит воевать, то перестанет существовать как независимое государство", - отметил генсек НАТО.

Ответ на ядерный шантаж Путина

Несмотря на то, что российский президент поднимает ставки, западные союзники продолжат военную поддержку Украины.

"Мы видим самую сильную эскалацию с начала конфликта - мобилизация в России в комбинации с безрассудной ядерной риторикой и незаконной аннексии частей Украины. Путин пытается убедить нас не поддерживать Украину, но ему это не удастся. И месседж от НАТО - мы будем и дальше поддерживать Украину", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, сегодняшнее решение об аннексии украинских территорий ничего не изменила в природе российско-украинской войны.