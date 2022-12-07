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Планировавшие путч в Германии экстремисты хотели создать свою "армию" и покупали оружие

Фото: в Германии экстремисты планировали создать свою "армию" после госпереворота (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Экстремисты, которые планировали свергнуть власть в Германии, хотели создать свою "армию". При этом фигуранты закупали оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генпрокуратуры Германии.

По данным следствия, участники группировки после захвата власти хотели создать (военное) переходное "правительство", а возглавить страну должен был один из лидеров экстремистов Генрих XIII, 71-летний член второстепенного немецкого дворянского рода. Именно он пытался установить связь с российскими официальными лицами. Россиянка Виталия Б. якобы помогала ему в этом.

Правоохранители установили, что членами группировки были представители военной сферы, некоторые из них в прошлом активно служили в Бундесвере. Они отвечали за захват власти с помощью силы.

Экстремисты начали подготовку госпереворота с ноября 2021 года. С этого момента участники группы занимались набором новых членов, преимущественно работников полиции и военных, закупкой оружия и другого оборудования, созданием защищенных от перехвата связи каналов и IТ-структур. Кроме того, членов группировки обучали стрельбе.

В Генпрокуратуре Германии подчеркивают, что готовившие путч экстремисты не исключали убийств.

Напомним, в Германии провели спецоперации по разоблачению и задержанию злоумышленников, которые готовили госпереворот.

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