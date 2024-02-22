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Экстрадиция Рабиновича пока невозможна, - Госбюро расследований

Киев, Четверг 22 февраля 2024 13:14
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Экстрадиция Рабиновича пока невозможна, - Госбюро расследований Фото: Вадим Рабинович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Экстрадиция бывшего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича пока невозможна. Он подозревается в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.

"Следству было известно, что Рабинович в Израиле и ведомство направило туда запрос. Украинский суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей... Процессы продолжаются, хотя и в заочной форме. Но все заочное может стать очным", - сказала она.

Сапьян подчеркнула, что некоторые политики-предатели сбежали в Россию или в орбиту приближенных к ней стран. Россия не оказывает Украине никакую правовую помощь, поэтому экстрадиция невозможна.

Она добавила, что еще и до полномасштабного вторжения РФ отказывала Украине в экстрадиции якобы из-за политического характера отдельных дел.

Дело Рабиновича

В июле 2023 года бывшему народному депутату Украины Вадиму Рабиновичу было сообщено о подозрении в государственной измене. Также известно, что Рабинович скрывается за границей, сам экс-нардеп сообщал, что находится в Израиле.

Напомним, что еще в 2022 году Рабинович был лишен мандата, а в сентябре 2023 года его объявили в розыск.

Дело о государственной измене передали в суд.

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