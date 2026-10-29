RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Экс-судья Тандыр получил 9 лет тюрьмы за смертельное ДТП в Киеве

13:02 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: Алексей Тандыр (Виталий Носач, РБК-Украина)

Бывший судья Макаровского суда Алексей Тандыр приговорен к 9 годам заключения за ДТП на блокпоста в Киеве, в результате которой погиб нацгвардеец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Святошинский райсуд признал Тандыра виновным в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения в мае 2023 года, в результате которого погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко.

Суд назначил Тандыру девять лет лишения свободы.

Смертельное ДТП на блокпосту

Напомним, трагедия с участием тогдашнего председателя Макаровского райсуда произошла поздно вечером 25 мая 2023 года.

Алексей Тандыр, находясь за рулем Lexus, на большой скорости сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпоста при въезде в Киев. Военнослужащий погиб на месте от полученных травм.

Следствие сопровождалось скандалами. В частности, эксперты обнаружили, что после задержания судья пытался обмануть следствие, предоставив вместо биологических образцов воду и слюну.

Однако позже официально подтверждено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд арестовал подозреваемого. В январе Тандыру разрешили выйти из СИЗО под залог в размере 20 млн гривен, а в феврале залог уменьшили до 20 млн гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевДТПСуд