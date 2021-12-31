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Експропріація 20% газу за собівартістю може призвести до падіння видобутку і дефіциту

Автор: Артем Горовенко

Примусове вилучення Кабміном до 20% природного газу приватних компаній за "операційною собівартістю" призведе до падіння видобутку, дефіциту газу і посилення залежності від Росії.

Про це йдеться в заяві асоціації газовидобувні компаній, в число яких входить державний "Нафтогаз України".

"Зупинка інвестиційної діяльності цілком логічно призведе до щорічного падіння видобутку, зниження податків, скорочення робочих місць. Враховуючи запуск "Північного потоку 2" і ризику скорочення або повної зупинки транзиту російського газу - це істотно послабить енергетичну безпеку нашої країни", - заявили в асоціації.

Рішення уряду зобов'язати всі компанії 20% свого газу продавати на приватній біржі в ручному режимі певною ціною в асоціації вважають зривом реформи, відмовою від європейської інтеграції.

"Державне регулювання ціни на видобутий газ - це абсолютно неринковий механізм, через який, без перебільшення, ми можемо втратити власний газовидобуток. Долати енергетичну кризу потрібно спираючись на досвід європейських країн, а не завдяки обмеженням або примусовим діям, спрямованим на діяльність приватних газовидобувних компаній", - заявив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

Нагадаємо, 30 грудня уряд вирішив зобов'язати всі газовидобувні компанії продавати 20% свого газу на приватній "Українській енергетичній біржі".

Ціна не повинна перевищувати "операційну собівартість" видобутку.

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Газ