Экс-премьер Бангладеш ищет убежища: какие варианты доступны беглецам в случае отказа Британии

Бывшая премьер-министр Бангладеш в сопровождении своей сестры Шейх Реханы планировала отправиться из Индии в Лондон, чтобы получить временное убежище, но пока этот вариант не рассматривается.

Это произошло после того, как правительство Великобритании дало понять, что оно может не получить правовую защиту от какого-либо возможного расследования массовых насильственных протестов в ее стране, заявили они.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что за последние две недели в Бангладеш произошел беспрецедентный уровень насилия и трагической гибели людей, и народ страны "заслуживает полного и независимого расследования событий под руководством ООН".

Согласно иммиграционным правилам Великобритании, подать заявление на предоставление убежища, находясь за пределами Великобритании, невозможно, и каждое заявление о предоставлении убежища тщательно рассматривается по существу в каждом конкретном случае.

Куда может пойти Хасина

В настоящее время, как отмечают источники, Хасина рассматривает несколько вариантов, в частности, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Катар, Саудовскую Аравию и Финляндию.

По данным источников, Шейх Хасина будет оставаться в Индии как минимум ближайшие дни. Отмечается, что она приземлилась на авиабазе Хиндон в понедельник на военно-транспортном самолете C-130J через несколько часов после ухода с должности премьер-министра и была переведена в неуказанное место в Дели под усиленными мерами безопасности.