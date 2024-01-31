Экс-правохранитель Харьковской области получил пожизненное заключение за работу на ФСБ

По координатам экс-правоохранителя российские оккупанты осуществляли неоднократные ракетно-артиллерийские удары по украинским объектам.

Российский агент был задержан в мае 2022 года, когда он пересекал блокпост вблизи областного центра. Тогда в его автомобиле обнаружили три боевых гранаты и мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ.

"По материалам Службы безопасности и ГБР суд назначил злоумышленнику высшую меру наказания - пожизненное лишение свободы", - отмечают в сообщении.

Правоохранителя завербовала ФСБ

Как установило следствие, осужденным является бывший оперуполномоченный местного подразделения полиции, который в начале полномасштабного вторжения России занимал должность.

Тогда его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ по Белгородской области.

"Для привлечения чиновника к сотрудничеству оккупанты использовали его брата из РФ - экссотрудника российского спецподразделения "ОМОН", - объясняют в Службе безопасности.

Среди основных задач предателя было выявление мест временного базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности, полиции и Национальной гвардии.

Также агент пытался устанавливать локации местных предприятий, занимающихся ремонтом военной техники украинских защитников.

По полученным координатам захватчики совершали прицельные удары с применением дальнобойной артиллерии и боевой авиации.

Для сбора разведданных мужчина ездил на служебном автомобиле со спецталоном.

"Полученные сведения передавал своему брату из РФ, находящемуся на прямой связи с ФСБ", - информируют правоохранители.