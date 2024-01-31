Экс-правохранитель Харьковской области получил пожизненное заключение за работу на ФСБ

Работавший на ФСБ экс-правохранитель из Харьковской области получил пожизненное заключение. Мужчина "сливал" захватчикам локации военной и критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По координатам экс-правоохранителя российские оккупанты осуществляли неоднократные ракетно-артиллерийские удары по украинским объектам.
Российский агент был задержан в мае 2022 года, когда он пересекал блокпост вблизи областного центра. Тогда в его автомобиле обнаружили три боевых гранаты и мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ.
"По материалам Службы безопасности и ГБР суд назначил злоумышленнику высшую меру наказания - пожизненное лишение свободы", - отмечают в сообщении.
Как установило следствие, осужденным является бывший оперуполномоченный местного подразделения полиции, который в начале полномасштабного вторжения России занимал должность.
Тогда его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ по Белгородской области.
"Для привлечения чиновника к сотрудничеству оккупанты использовали его брата из РФ - экссотрудника российского спецподразделения "ОМОН", - объясняют в Службе безопасности.
Среди основных задач предателя было выявление мест временного базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности, полиции и Национальной гвардии.
Также агент пытался устанавливать локации местных предприятий, занимающихся ремонтом военной техники украинских защитников.
По полученным координатам захватчики совершали прицельные удары с применением дальнобойной артиллерии и боевой авиации.
Для сбора разведданных мужчина ездил на служебном автомобиле со спецталоном.
"Полученные сведения передавал своему брату из РФ, находящемуся на прямой связи с ФСБ", - информируют правоохранители.
Напомним, недавно мы сообщали о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.
Также правоохранители задержали еще одного информатора спецслужб РФ. Предатель собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве.
Кроме того, накануне правоохранители задержали четырех вражеских агитаторов в разных областях Украины. Они оправдывали российскую агрессию, теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.
Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала российского агента, готовившего серию ракетно-артиллерийских ударов врага по штабам ВСУ вблизи Авдеевки.
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