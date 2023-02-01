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Экс-постпред США в ООН собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - CNN

Фото: бывший президент США Дональд Трамп и Никки Гейли (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновский

Бывшая постоянная представительница США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли планирует в ближайшее время заявить о своих намерениях баллотироваться в президенты США на выборах в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным источника канала, Хейли может публично заявить о своих намерениях в ближайшие дни, но точные детали еще не обсуждаются. Ожидается, что мероприятие по запуску предвыборной кампании может пройти в Чарльстоне, штат Южная Каролина.

Если Хейли заявит о своих намерениях баллотироваться, она станет первой республиканкой, вступившей в президентскую гонку 2024 года. Ее единственным соперником пока является бывший президент Дональд Трамп, выдвинувший свою кандидатуру в 2022 году.

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп в субботу, 28 января, проводит первые митинги в канун президентских выборов 2024 года.

Также ожидается, что в начале 2023 г. действующий президент США Джо Байден может выдвинуть свою кандидатуру для участия в предвыборной гонке.

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