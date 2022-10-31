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Экс-посол спрогнозировал, как выборы в США повлияют на поддержку Украины

Фото: дипломат объяснил, перестанут ли США поддерживать Украину после выборов (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

После проведения промежуточных выборов в Конгресс США поддержка Украины не изменится. На это влияют не только результаты голосования, но и общественное мнение американцев.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший постпред ООН, экс-посол в США и РФ Владимир Ельченко.

"Ничего для нас не изменится после midterms. Некоторые аспекты использования средств, увеличения контроля со стороны республиканцев - это может быть", - отметил он.

Дипломат также объяснил, что уже действует программа ленд-лиза, которую никто не может отменить. При этом Ельченко заявил, что демократы до выборов должны одобрить очередной пакет помощи Украине в размере 50 млрд долларов.

"Дело не в опасениях, что придут республиканцы и не позволят им выделить эти средства. Скорее всего, это связано именно с внутренними финансовыми процессами в США", - добавил Ельченко.

По его словам, после выборов в США начинается борьба за распределение бюджетных средств. Поэтому пакет нужно одобрить быстрее, чтобы не замораживать бюджет в канун Рождества, как это было раньше.

"Тогда правительство США, по сути, ставят на паузу - не выплачиваются зарплаты аппарату и тому подобное", - подчеркнул дипломат.

Экс-посол добавил, что больше 75% американцев выступают не просто за поддержку Украины, а за увеличение военной помощи.

"То есть там тоже есть общественный консенсус, как и в Великобритании. Поэтому, думаю, во время этих промежуточных выборов, которые будут в начале ноября, любой политик в США местного, регионального или федерального уровня будет, прежде всего, обращать внимание на эти опросы", - подчеркнул Ельченко.

Он заявил, что поддержка Украины в США, Канаде и влиятельных странах Европейского союза является так называемым "модным трендом". Поэтому ни одна оппозиция не решится против этого выступать.

Напомним, Ельченко в интервью РБК-Украина также объяснил, почему США не признают Россию государством-спонсором терроризма.

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