Экспорт из Украины во время войны сократился на 35%: какие отрасли пострадали больше всего

По его данным, импорт товаров упал на 19,6% до 58 млрд долларов.

Среди товаров лидером является кукуруза. Экспорт составил 5,94 млрд долларов, что на 1% больше, чем в 2021 году.

Масло подсолнечное заняло второе место по стоимости экспорта: 5,46 млрд долларов. Сокращение по сравнению с 2021 годом - 14,4%. В то же время экспорт семян подсолнечника увеличился в 33 раза до 1,255 млрд. долларов. Это тот объем, который не смогли переработать маслоэкстракционные заводы.

Экспорт стальной руды упал на 57,8% до 2,9 млрд долларов. "Причина - морские порты для руды и других промышленных товаров закрыты, к тому же цены и спрос сокращаются из-за опасений рецессии", - сообщил Качка.

Экспорт пшеницы упал на 44,7% до 2,6 млрд долларов. Экспорт рапса увеличился на 8,6% до 1,54 млрд долларов.

"Следующие в рейтинге - полуфабрикаты из стали и горячекатаный прокат – освещают всю трагедию украинской металлургии. Падение в объемах за год -72%. Общий объем экспорта полуфабрикатов 1,9 млн тонн стоимостью 1,1 млрд долларов, а горячекатаного проката 1,3 млн тонн стоимостью 1 млрд долларов. Но еще ярче сравнить январь и декабрь. В январе 404 тысячи тонн, в декабре - 31 тысяча тонн", - сообщил Качка.

Географически 63% экспорта пришлось на ЕС (27,9 млрд долларов). Среди государств-членов ЕС больше всего экспорт направлялся в Польшу (6,6 млрд долларов), Румынию (3,8 млрд долларов), Венгрию (2,27 млрд долларов), Германию (2,23 млрд долларов), Италию (1,5 млрд долларов) и Испанию (1,5 млрд долларов)

За пределами ЕС крупнейшим рынком экспорта стала Турция (2,9 млрд долларов), опередившая Китай (2,46 млрд долларов). Но при этом экспорт в Турцию в пределах года сократился на 29%, а в Китай на 69%.

Из 99,8 млн тонн морским транспортом было экспортировано 53,8 млн тонн. Это на 55% меньше, чем в прошлом году. Железнодорожным транспортом было вывезено 33,7 млн тонн (+3,4% или +1,1 млн тонн по сравнению с 2021 годом). Автомобильным транспортом было вывезено 12 млн тонн, что на 32,4% больше по сравнению с 2021 годом, сообщил Качка.