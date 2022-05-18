Експорт технологій з Китаю в Росію різко знизився, - Washington Post

Експорт китайських технологій в Росію різко скоротився в березні після вступу в силу санкцій США. Про це заявила у вівторок міністр торгівлі США Джина Раймондо, назвавши це ознакою обережності Пекіна щодо порушення торгових заборон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

Китайські поставки ноутбуків до Росії в березні впали на 40 відсотків у порівнянні з лютим, а експорт смартфонів скоротився на дві третини, сказала вона, посилаючись на останні дані про експорт Китаю. Вона додала, що експорт телекомунікаційного мережевого обладнання впав на 98 відсотків.

Заборони на експорт з боку США не стосувалися блокування продажів в Росію споживчих товарів, таких як смартфони й ноутбуки. Але деякі китайські компанії взагалі припинили постачання електронних товарів до Росії.

Раймондо також зазначила, що Пекін не має наміру порушувати правила через страх перед відповідними санкціями США, які можуть включати обмеження продажів технологій китайським компаніям.