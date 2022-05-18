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Експорт технологій з Китаю в Росію різко знизився, - Washington Post

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Пекін, Середа 18 травня 2022 05:18
Експорт технологій з Китаю в Росію різко знизився, - Washington Post Прапор Китаю (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Експорт китайських технологій в Росію різко скоротився в березні після вступу в силу санкцій США. Про це заявила у вівторок міністр торгівлі США Джина Раймондо, назвавши це ознакою обережності Пекіна щодо порушення торгових заборон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Китайські поставки ноутбуків до Росії в березні впали на 40 відсотків у порівнянні з лютим, а експорт смартфонів скоротився на дві третини, сказала вона, посилаючись на останні дані про експорт Китаю. Вона додала, що експорт телекомунікаційного мережевого обладнання впав на 98 відсотків.

Заборони на експорт з боку США не стосувалися блокування продажів в Росію споживчих товарів, таких як смартфони й ноутбуки. Але деякі китайські компанії взагалі припинили постачання електронних товарів до Росії.

Раймондо також зазначила, що Пекін не має наміру порушувати правила через страх перед відповідними санкціями США, які можуть включати обмеження продажів технологій китайським компаніям.

Зазначимо, Китай щодо війни Росії проти України займає нейтральну позицію, але в травні стало відомо, що традиційно близькі до російської точки зору китайські ЗМІ змінили риторику і стали частіше говорити про те, що РФ веде загарбницьку війну.

Також ми раніше повідомляли, що влада Китаю робить висновки за своїми планами на захоплення Тайваню, спостерігаючи за війною, яку розв'язала Росія в Україні.

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