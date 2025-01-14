Экспорт нефти из РФ по морю может сократиться в ближайшие недели из-за санкций США, - Bloomberg

Экспорт российской нефти морем может сократиться в ближайшие недели после того, как США ввели санкции против двух крупнейших экспортеров РФ и около 160 танкеров теневого флота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации издания, в ближайшие месяцы трейдеры будут внимательно следить за перевозками, учитывая, что компании "Газпром Нефть" и "Сургутнефтегаз" обеспечивали почти 30% морского экспорта России, а подсанкционные трейдеры и танкеры транспортировали миллионы баррелей нефти.
Отмечается, что меры США подорвали ожидания наличия значительного глобального профицита поставок в этом году и вызвали рост фьючерсов на нефть.
Последствия этих последних мер будут особенно ощутимыми для тех потоков нефти, которые направлены на Тихоокеанский регион. Примерно три четверти грузов марки ESPO, отправленных с начала октября, перевозились судами, которые теперь оказались под санкциями.
Кроме того, весь флот специализированных танкеров-шаттлов, используемых для нефтяных и газовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", также был внесен в санкционный список.
Напомним, 10 января Министерство финансов США объявило о новых масштабных санкциях против российского энергетического сектора, включая крупнейшую нефтяную компанию "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", чтобы помешать Москве в ее войне с Украиной, лишив ее миллиардов долларов в месяц.
Санкции также затрагивают более 180 судов и десятки нефтетрейдеров, поставщиков услуг в сфере нефтяной промышленности, страховых компаний и должностных лиц энергетического сектора.
По данным Kpler, последние санкции коснулись танкеров, на долю которых приходится около 42% морского экспорта нефти из России, в основном в Китай.
Как сообщило Reuters, новые санкции США против российских нефтяных компаний являются самыми масштабными ограничениями против энергетического сектора страны-агрессора. Россия может терять миллиарды долларов в месяц.
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