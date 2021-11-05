Експорт брухту з України треба заборонити, Україна щодня втрачає гроші, - експерт

Україна має негайно скоротити експорт металобрухту, щоб зберегти свою металургію та виконати взяті зобов'язання щодо скорочення викидів - будь то замкнений на експорт, або підвищення мита.

"Безумовно, краще ввести повну заборону на експорт. А коли ми заборонимо експорт металобрухту, наші металургійні підприємства отримають надію, впевненість у фінансову модель свого підприємства. Тому що виходить так, що підприємства підписують із кимось довгостроковий контракт на постачання готової продукції, і потім його не можуть виконати. Чому? Тому що сировина їде", - пояснив Гужва.

Він нагадав, зараз стратегічно важлива для металургії сировина вивозиться з країни у величезних обсягах, а встановлене мито на її експорт уже не виконує своєї функції. Тому єдиний шлях зупинити вивіз брухту - або заборонити експорт, або значно підвищити експортне мито. Але підвищувати мито потрібно негайно, бо Україна й так втратила багато часу.

"Пікове навантаження по експорту металобрухту традиційно - це жовтень-листопад-грудень. І якби зараз ввели мито, то ми б не зупинили повністю експорт. Але спрацював би хороший фіскальний стимул. Тобто, навіть якби металобрухт експортувався, виграв би хоча б бюджет - адже надходження від мита зросли б у 4 рази", - пояснив експерт.

Якщо ж загороджувальні заходи не буде запроваджено, вітчизняні меткомбінати доведеться зупиняти. Адже переробка брухту в Україні дасть набагато більше для економіки та бюджету, ніж його вивезення.

"Зараз на експортному миті ми отримуємо від експорту металобрухту 1,9 тис. грн. А при переробці сталі отримуємо 10,5 тис. грн - лише у вигляді податків від металургійних підприємств. Тому наша стратегія та наша тактика - переробляти металобрухт тут", - наголосив Гужва.

На його думку, Україна має наслідувати приклад ЄС, який найближчим часом збирається запровадити заборону на експорт брухту, щоб забезпечити сировиною свою промисловість, орієнтовану на зниження викидів.

"Україна взяла на себе зобов'язання дуже амбітні щодо декарбонізації. Ми повинні певним чином до 2030 року скоротити свої викиди, а з 2050 або 2060 року мають бути взагалі карбоновонейтральною економікою. Це нормально, весь світ до цього йде, і ми туди йдемо", - підсумував Гужва.