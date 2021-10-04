Експорт брухту потрібно вводити негайно, зволікання залишає бюджет без грошей, - експерт

Практично всі країни з розвиненою металургією оперативно обмежують експорт брухту через зростання попиту на цю сировину. Українські урядовці також ініціювали заборону на експорт брухту, тепер важливо, щоб ця заборона якнайшвидше запрацювала.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента ОП Олександра Каленкова в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Європейський союз також розглядає повну заборону брухту зі своєї території. Кожен день вивезення брухту з України забирає гроші в українських громадян - тому що в результаті до бюджету надходить набагато менше податкових надходжень. Адже тонна металу, експортована з України, приносить в п'ять разів більше надходжень, ніж тонна брухту, вивезеного з країни", - пояснив Каленков.

Він також підкреслив, що термін до грудня 2022 року, на який ініціюється обмеження, обраний невипадково.

"За цей час ми розробимо певні довгострокові механізми, щоб вирішити проблему забезпечення стратегічною сировиною українську металургію", - резюмував він.