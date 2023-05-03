Экспорт конверсионного лома опасен, его необходимо запретить, - нардеп

"На нашей земле - тысячи единиц вражеской военной техники, превращенной в металлолом нашими непобедимыми бойцами. И этот металлолом может представлять риск для здоровья людей и экологии, если его не хранить и утилизировать безопасно, ведь в нем могут оставаться масла, прах и даже неразорванные снаряды", - указал Магомедов.

Он также напомнил, что каждый объект конверсионного лома - вещественное доказательство, которое нужно Украине по уголовным делам против агрессора. Недаром в ряде областей запретили принимать и сдавать на металлолом элементы боеприпасов, ракет и другой военной техники.

"Сейчас, во времена, когда внимание общества и правоохранителей приковано к более важным вещам, необходимо с особой внимательностью отнестись к этой проблеме. И сделать все от нас зависящее, чтобы опасный конверсионный металлолом не попал в другие страны, ставя под угрозу жизнь таможенников, пограничников и покупателей. Именно поэтому экспорт металлолома из Украины следует ограничить на период военного положения - пока не будут разработаны механизмы сохранения, утилизации и вывоза конверсионного лома. Только так мы сможем помешать развитию полулегального экспорта, и обезопасить жизнь всех, кто работает в сфере ломозаготовки", - резюмировал Магомедов.

Напомним, ранее стало известно, что игроки на сером рынке металлолома наладили и запустили в полную мощность каналы сбыта в Евросоюз.

Схемой заинтересовались ГБР: там объявили о начале расследования.