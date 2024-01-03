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Экспорт IT-услуг из Украины в прошлом году сократился на 7%

Украина, Среда 03 января 2024 05:35
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Экспорт IT-услуг из Украины в прошлом году сократился на 7% Фото: экспорт IT-услуг из Украины снизился (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

За период с января по ноябрь 2023 года экспорт ИТ-услуг из Украины упал на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

В то же время, по сравнению с данными за октябрь и сентябрь 2023 года, ИТ-экспорт в ноябре вырос на 35 млн долларов и на 43 млн соответственно.

Отмечается, что в ноябре прошлого года объем экспорта ИТ-услуг из Украины составил 564 миллиона долларов.

Однако по сравнению с показателем за ноябрь 2022 года объем экспорта таких услуг уменьшился на 16 млн.

В целом за период с января по ноябрь 2023 экспорт составил 6,1 млрд долларов, что на 7,3% или на 482 млн меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Украинские кибератаки на русские сайты

С начала полномасштабной войны украинские айтишники взламывают сайты крупных российских банков, а также госучреждений. Останавливали и работу онлайн-ресурса Минобороны РФ, Роскомнадзора и Росавиации. Большие и государственные (пропагандистские) СМИ также прекращали работу из-за атак хакеров.

Ранее мы писали о запуске бесплатного курса по киберзащите для малого и среднего бизнеса в Украине. Его создало Министерство цифровой трансформации вместе с Google.

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