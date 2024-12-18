У Байдена могут подорвать намерения Трампа по увеличению экспорта газа из США

В чем суть конфликта

Сжиженный природный газ (СПГ) - это форма природного газа, охлажденная до жидкого состояния, что позволяет легко хранить его или отправлять за границу в специально спроектированных танкерах.

Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире экспортером СПГ, и их поставки сыграли решающую роль в освобождении европейских стран от зависимости от российского газа в начале войны на Украине.

Исследование, проведенное национальными лабораториями Министерства энергетики, показало, что разрешение дальнейшего экспорта СПГ из США приведет к тому, что к 2050 году в атмосферу попадет дополнительно 1,5 гигатонны парниковых газов. Это увеличение эквивалентно примерно четверти общего годового объема выбросов страны.

Администрация Джо Байдена в январе приостановила одобрение проектов по экспорту СПГ, изучая их влияние на изменение климата, экономику и национальную безопасность. Трамп пообещал прекратить паузу в "первый же день возвращения" в Белый дом, заявив, что она подавила инвестиции и рабочие места в отечественной газовой промышленности.

Ожидается, что администрация Трампа опровергнет исследование и заменит его более благоприятными для отрасли выводами. Но этот процесс может занять "от нескольких месяцев до нескольких календарных кварталов", написали аналитики фирмы ClearView Energy Partners в недавней записке для клиентов.

Позиция команды Байдена

Анализ также показал, что отправка большего количества газа за границу оставит меньше газа для США, что повысит оптовые внутренние цены на природный газ примерно на 31 процент. Это увеличит расходы на энергию для американских потребителей более чем на 100 долларов в год к 2050 году.

"Для тех, кто действительно находится в сложной финансовой ситуации, 100 долларов в год - это большая сумма", - сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена, говоривший на условиях анонимности.

Исследование показало, что уже одобренные газовые проекты удовлетворят мировой спрос на СПГ к 2050 году. Большая часть нового спроса будет поступать из Китая, глобального противника США, говорится в исследовании.

Какие риски для бизнеса и экономики

Однако, если США прекратят одобрять новые проекты по производству СПГ, другие конкуренты, такие как Катар и Канада, могут увеличить свой экспорт, считает лауреат Пулитцеровской премии и эксперт по энергетике Дэниел Ергин.

Исполнительный директор по энергетике Крис Райт, которого Трамп выбрал на пост главы Министерства энергетики, утверждает, что экспорт газа из США предоставляет другим странам альтернативу углю - более грязному ископаемому топливу.

"Подумайте о климатическом движении - ведь именно этого они хотят, верно? Вы хотите заменить уголь природным газом, если хотите снизить не только выбросы загрязняющих веществ, но и парниковые газы. И это немного замедлит этот процесс", - сказал Райт в интервью CNBC.