Експорт газу з України за останній місяць втричі перевищив імпорт

За даними прес-служби, за 10 місяців 2021 року Україна імпортувала 2,535 млрд куб. м газу, експорт та реекспорт склав 1,629 млрд куб. м.

Як зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон, баланс імпорту-експорту газу залишається позитивним, адже за підсумками 10 місяців 2021 Україна отримала більше газу, ніж експортувала.

"Однак варто зазначити, що у вересні-жовтні відбір з митного складу перевищує минулорічні показники, особливо в угорському напрямі. З вересня ми спостерігаємо, як на тлі газової кризи в Європі трейдери нарощують реекспорт газу з України, який закачали у сховища в 2020 році", - сказав він.

На його думку, це підтверджує зручність та ринкову перспективу зберігання газу контрагентів в українських ПСГ, а також продукту short-haul.