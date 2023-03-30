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Экспорт электроэнергии поможет сохранить льготные тарифы на электричество для населения, - экс-министр

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Четверг 30 марта 2023 15:07
Экспорт электроэнергии поможет сохранить льготные тарифы на электричество для населения, - экс-министр Фото: экспорт электроэнергии поможет сохранить льготные тарифы на электричество для населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Профицит в энергосистеме позволяет направить часть электричества на экспорт, что поможет сберечь низкие тарифы для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-министра энергетики и главу Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексея Оржеля в Facebook.

"У нас есть профицитные часы, когда работающая в системе солнечная генерация дает большую мощность, чем потребляется в часы максимальной инсоляции, и, в частности, сейчас уже будет полезно для кого-либо в энергетике организовать экспорт электроэнергии", - сказал он.

Оржель подчеркнул, что это дополнительные деньги, которые могли бы заработать не только зеленая генерация, но и "Укрэнерго", а также ими можно покрывать расходы на субсидирование электроэнергии для населения.

Он также добавил, что экспорт электроэнергии поможет привлечь дополнительные средства для подготовки к следующему отопительному сезону.

Напомним, ранее в Верховной раде заявили, что для возобновления энергосистемы необходимы доходы от экспорта электроэнергии.

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