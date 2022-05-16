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"Газпром" продовжує скорочувати транзит газу територією України

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Україна, Понеділок 16 травня 2022 18:01
"Газпром" продовжує скорочувати транзит газу територією України Фото: "Газпром" скоротив транзит (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

"Газпром" скоротив транзит газу територією України на 16 травня до 46,8 млн кубометрів. За контрактом максимально можливе завантаження становить 109 млн кубометрів на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Газпрому".

Транзит російського газу через Україну значно скоротився минулого тижня, після того як був закритий маршрут через окуповану територію. Крім того, Росія ввела обмеження щодо колишніх дочірніх компаній "Газпрому" за кордоном, після чого транзит знизився ще більше.

Нагадаємо, Оператор ГТС України (ОГТСУ) заявив, що з 11 травня припиняє транзит газу до Європи через захоплену російськими військами ГВС "Сохрановка" в Луганській області. Компанія повідомила про настання форс-мажорних обставин.

Через цей транзитний пункт проходить майже третина газу, що поставляється з Росії в Європу через Україну.

Потоки російського газу в Європу через Україну 11 травня скоротилися на чверть до 72 млн кубометрів.

"Газпром" заявив у понеділок, що його експорт природного газу в країни за межами колишнього Радянського Союзу скоротився на 26,5% в річному численні в період з 1 січня по 15 травня до 55,9 млрд кубометрів. Компанія також заявила, що за той же період видобула 193,8 млрд кубометрів природного газу, що на 3,7% менше, ніж минулого року.

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