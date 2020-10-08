Україна збільшила експорт електроенергії майже в три рази

Ринки електроенергії відновлюються після карантину

Експорт електроенергії з України у вересні 2020 року становив 467,6 млн кВт∙год, що в 2,7 рази більше, ніж у серпні. Водночас даний показник менше на 40% за обсяг експорту у березні 2020 року, до запровадження карантинних обмежень.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

За даними прес-служби, сумарний експорт електроенергії за 9 місяців 2020 року перевищив імпорт в 1,8 рази і становив 3,45 млрд кВт∙год. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року загальний експорт електроенергії поки що залишається на 23,5% нижчим від показників минулого року (за 9 місяців 2019 року - 4,51 млрд кВт∙год).

Імпорт електроенергії за 9 місяців становив 1,87 млрд кВт∙год і зростає лише за рахунок збільшення імпорту у торгову зону "острова Бурштинської ТЕС". Імпорт е/е у торгову зону ОЕС України з Білорусі не здійснювався з травня, а з Росії - з квітня 2020 року

Зокрема, імпорт електроенергії у вересні порівняно з серпнем збільшився на 39,2% та становив 53,7 млн кВт∙год, і здійснювався виключно у торгову зону "острова Бурштинської ТЕС".

В "Укренерго" зазначають, що з липня спостерігається суттєва тенденція до подальшого зростання місячного обсягу експорту та імпорту електроенергії і поступове відновлення до карантинних обсягів.

"Це можна пояснити активізацією зовнішніх ринків електроенергії, поступовим зростанням споживання та адаптацією економік країн до роботи в умовах карантину", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у липні 2020 року відновився експорт електроенергії до Білорусі - вперше з вересня 2014 року. Даний показник за липень склав 12 млн кВт·год - 9% від всього обсягу експорту з України.

Відзначимо, з квітня 2020 року НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.