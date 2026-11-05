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Экспорт лома должен приносить выгоду не только трейдерам, но и государству, - ICC Ukraine

18:35 05.11.2026 Чт
3 мин
aimg Юлия Бойко
Экспорт лома должен приносить выгоду не только трейдерам, но и государству, - ICC Ukraine Экспорт лома должен приносить выгоду не только трейдерам, но и государству (фото: Getty Images)
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Украина должна сохранять максимальные объемы металлолома внутри страны и направлять его на переработку отечественными предприятиями, а масштабное открытие экспорта возможно только при наличии доказанного профицита и полного экономического расчета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимира Щелкунова.

По его словам, лом, который образуется в результате списания и обновления основных фондов "Укрзализныци", является важным ресурсом для украинской металлургии.

"Каждая тонна металлолома, переработанная внутри страны, – это вклад в сохранение добавленной стоимости в украинской экономике", – говорит Щелкунов.

Внутренняя переработка поддерживает рабочие места, зарплаты, налоговые поступления, транспортные и энергетические платежи, смежные производства, а готовая металлопродукция также формирует экспортную выручку, подчеркнул он.

В то же время Щелкунов не считает сам экспорт металлолома проблемой. Ключевой вопрос, по его словам, – при каких условиях он происходит и какой экономический результат получает Украина.

Поэтому перед пересмотром действующих ограничений государство должно определить реальные объемы лома, потребности внутренней металлургии, имеющиеся запасы и подтвердить существование профицита.

Если правительство решит разрешить ограниченный экспорт через аукционы, стартовая цена, по мнению Щелкунова, должна составлять не менее 80 евро за тонну. При квоте в 200 тыс. тонн это может обеспечить около 16 млн евро поступлений в бюджет.

Если же стартовая цена будет нулевой, бюджет не получит этих средств, тогда как потенциальная дополнительная прибыль экспортеров, по расчетам, может составить 22,6 млн евро.

"Принципиальный вопрос состоит в том, кто получит экономический эффект от реализации стратегического сырья - ограниченный круг экспортеров или государство, бюджет и украинская промышленность", - отметил президент ICC Ukraine.

Отдельное внимание, по словам Щелкунова, нуждается в транзитных и посреднических операциях через страны ЕС: государство должно видеть конечного покупателя, фактическую цену товара, маршрут перемещения, цепь перепродаж и связанных лиц. Это необходимо, чтобы понимать, где формируется основная маржа и кто в результате получает доход, заметил эксперт.

Он также подчеркнул, что последствия экспорта нельзя оценивать только по таможенным платежам. Следует учитывать налоги металлургических предприятий, зарплаты, социальные взносы, платежи за энергию и логистику, а также валютную выручку от продажи готовой продукции.

Поэтому приоритетом должны оставаться механизмы, которые обеспечат украинским предприятиям стратегическим сырьем, поддержат внутреннее производство и позволят сохранять добавленную стоимость внутри страны.

"Тезис о том, что открытие экспорта автоматически обеспечит дополнительный заработок бизнеса, не отвечает на главный вопрос: сколько от этого заработает Украина?" – резюмировал он.

Напомним, 31 декабря 2025 года Кабмин Украины принял постановление №1795, которым на весь 2026 год вводится нулевая квота на экспорт металлолома.

Как известно, до введения запрета экспорт лома неуклонно рос. И хотя экспортная пошлина на металлолом составляет 180 евро/тонна, Украина на этом ничего не зарабатывала, потому что вывозили этот металлолом через Польшу, с нулевой пошлиной, а уже потом везли в Турцию. Из-за таких "серых" экспортных схем госбюджет потерял более 3 миллиардов гривен.

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