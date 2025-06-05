"Эксплуатировать рискованно": как подрыв Крымского моста повлиял на логистику врага

Он подчеркнул, что в России на официальном уровне вяло отреагировали на подрыв Крымского моста.

"Они отреагировали в море примерно так же, как и в информационном пространстве. То есть, практически никак", - отметил Плетенчук.

По его словам, по состоянию на 5 июня в Черном море на боевом дежурстве находится один носитель крылатых ракет "Калибр". Для сравнения, днем ранее их было два. Таким образом, ситуация в море почти не изменилась. С другой стороны, в воздушном пространстве много российской авиации, начиная с вертолетов и заканчивая дронами.

Спикер ВМС ВСУ также подчеркнул, что атака на Крымский мост определенным образом отразится на логистике врага, поскольку конструкция получила значительные повреждения.

"Эксплуатировать его после таких инцидентов довольно рискованно без обследований - как минимум. Потому что так или иначе конструкция получила повреждения. И, если руководство оккупированного Крыма решило рискнуть жизнью своих сограждан, запустить их дальше ездить так, как раньше, то, вероятно, кто-то в будущем будет отвечать еще и за эти жертвы", - добавил он.