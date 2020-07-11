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Експерти ВООЗ в Китаї розслідують витоки пандемії коронавіруса

Китай, Субота 11 липня 2020 03:43
Експерти ВООЗ в Китаї розслідують витоки пандемії коронавіруса
Фото: глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (flickr)
Автор: Инна Собора

Припускають, що вірус перекинувся з кажанів на людей

Двоє експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) вирушили в Китай, де будуть розслідувати витоки пандемії COVID-19. Експерти найближчим часом почнуть підготовчу роботу з організації розслідування.

Про це пише DW.

Зоолог та епідеміолог мають зустрітися в Пекіні зі своїми китайськими колегами та визначити масштаб та умови діяльності міжнародної місії ВООЗ. Організація планує встановити, яким чином вірус перекинувся з тварин на людей.

Науковці вважають, що коронавірус SARS-Cov-2 міг бути поширеним серед кажанів, а потім перейшов до людей за посередництва якогось із ссавців, наприклад, панголіна.

Як можливе місце першого зараження спочатку увагу дослідників привернув рибний ринок у китайському місті Ухань, де також продавали диких тварин. Проте зараз стало відомо про раніші випадки захворювання, тож перенесення вірусу на людину могло трапитися й в іншому місці. Щоб уникнути подальших спалахів хвороб, Китай закрив деякі ринки та заборонив торгівлю дикими тваринами.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ створила комісію, яка буде проводити розслідування дій організації під час пандемії.

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