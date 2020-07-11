Эксперты ВОЗ в Китае расследуют истоки пандемии коронавируса

Фото: глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (flickr)

Предполагают, что вирус перекинулся с летучих мышей на людей

Двое экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправились в Китай, где будут расследовать истоки пандемии COVID-19. Эксперты в ближайшее время начнут подготовительную работу по организации расследования.

Об этом пишет DW.

Зоолог и эпидемиолог должны встретиться в Пекине со своими китайскими коллегами и определить масштабы и условия деятельности международной миссии ВОЗ. Организация планирует установить, каким образом вирус перекинулся с животных на людей.

Ученые считают, что коронавирус SARS-Cov-2 мог быть распространенным среди летучих мышей, а потом перешел к людям, при посредничестве некоего из млекопитающих, например, панголина.

Как возможное место первого заражения сначала внимание исследователей привлек рыбный рынок в китайском городе Ухань, где также продавали диких животных. Однако сейчас стало известно о более ранних случаях заболевания, поэтому перенос вируса на человека мог произойти и в другом месте. Чтобы избежать дальнейших вспышек болезней, Китай закрыл некоторые рынки и запретил торговлю дикими животными.

Ранее сообщалось, что ВОЗ создала комиссию, которая будет проводить расследования действий организации во время пандемии.