Експерти впевнені, що можливий імпорт газу з РФ суперечить національним інтересам України

Фото: газова плита (РБК-Україна)

Залежність від російського газу - це явище, що паралізує всі реформи, проте влада України сьогодні йде в напрямку переговорів з країною-агресором щодо імпорту російського газу.

Про це розповів політик, дипломат Роман Безсмертний.

"Вже є факти, що переговори в цьому напрямку (імпорт російського газу з Росії, - ред.) йдуть. А прямий контакт з Білоруссю щодо імпорту електроенергії з Білорусі говорить про те, що уряд вже йде по шляху імпорту енергоносіїв з РФ", - зазначив експерт.

За його словами, сьогодні триває активна фаза переговорів з РФ щодо поставок газу, але відбувається це таємно, щоб не розбурхувати суспільство в той час, як Україна і Росія в стадії війни.

"І сьогодні мова йде про схему (імпорту газу, - ред.), і швидше за все, вона буде пов'язана з Білоруссю, адже не дарма вже виникла тема імпорту електроенергії з Білорусі", - вважає Роман Безсмертний.

Коментуючи заяву тво міністра енергетики Юрія Вітренка про те, що газ в Україну можуть поставляти якісь "незалежні компанії", Роман Безсмертний підкреслив, що ніяких незалежних компаній в Росії немає, там монопольна схема, яка містить політичний дах і політуправління з боку Кремля.

Експерт також попередив, що будь-які нові домовленості про імпорт газу з Росії приведуть країну до такої ж залежності від російських енергоресурсів, в якій сьогодні перебуває сусідня Білорусь.

"Безумовно, якщо імпорт газу з Росії буде, то це реінкарнує колишні схеми. Спочатку Кремль дасть знижки... Така схема відпрацьована з Білоруссю, де прохачі двічі на рік їздить в Кремль і вимолюють тарифи, які не прив'язані ні до яких ринків, йде просто тиск, щоб зробити економіку Білорусі залежною. І те саме ж може бути з Україною, і механізму в разі згоди на імпорт російського газу цього уникнути немає. Прем'єр та тво міністра енергетики прекрасно це розуміють", - пояснив Роман Безсмертний.

Водночас як зазначив Марк Савчук, голова Ради Громадського контролю НАБУ, енергоексперт, Україні краще відмовитися від будь-яких контактів з агресором.

"Оскільки йде війна, то питання доступу російських компаній на ринок - політичне питання. Я впевнений, що більшість українців проти. Ми воюємо з ними, і тому хотіли б мінімальних контактів, тим більше з урахуванням того, що вони нас "кидали" на величезні суми грошей - не забуваємо позову Нафтогазу з Газпромом у Стокгольмському арбітражі. І потрібно врахувати, наскільки підконтрольний весь бізнес Кремлю - і тут головна помилка Вітренка, який сказав, що ми можемо купувати у незалежних від Кремля компаній, і назвав Роснефть. Це маячня, міністру після такої заяви треба йти у відставку", - зазначив Савчук.

Він також підкреслив, що всі газопостачальні і газовидобувні компанії Росії підконтрольні "Газпрому" і Кремлю, весь нафтогазовий бізнес там політизується.

"Не здивуюся нічому, все, що я думав про нашого міністра, було неправильним, виявилося, що говорити можна все, що завгодно, залежно від того, де ти знаходишся. Юрій Вітренко був прихильником ліберальних відносин на ринку газу, а потім, коли прийшов у міністерство, заявив, що державі потрібно регулювати ціни на газ для населення. Не здивуюся, якщо з'явиться "новий спосіб поставок газу" (схеми, - ред.). Так, на сході ресурс дешевше. Але потрібно враховувати, наскільки політизоване питання газу в минулому, і життя нас вчить, що треба шукати партнерів в іншому місці, не на сході, нам занадто дорого обходиться цей дешевий російський газ", - зазначив Марк Савчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тво міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував низку кроків, які, на його думку, в комплексі позитивно вплинуть на ринок газу в Україні і знизять його вартість. Серед запропонованого - експорт газу з Росії.

Водночас екс-голова РНБО Олександр Турчинов вважає, що відновлення енергетичної залежності від Кремля - це потужний удар по незалежності й обороноздатності України.