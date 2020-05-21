Експерти сумніваються в ефективності майбутньої люстраційної комісії

Фото: екс-директор департаменту люстрації Тетяна Козаченко (facebook Тетяни Козаченко)

Новий законопроект чітко не формулює її статус і порядок роботи

Робота майбутньої люстраційної комісії навряд чи буде достатньо ефективною. На цій думці сходяться опитані експерти, знайомі з механізмами люстрації.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Час компенсацій: як влада вирішила змінити люстрацію в Україні".

Наприклад, екс-директор департаменту люстрації Міністерства юстиції (2014-2016 роки) Тетяна Козаченко стурбована тим, що до розробки нового законопроекту про люстрацію не долучали фахівців, представників Громадської ради з питань люстрації та іноземних експертів.

Вона також вважає, що найбільші труднощі виникнуть з формуванням комісії, оскільки в законопроекті чітко не сформульовано її статус, порядок створення, підзвітність та принципи роботи.

"Те, що зараз написали (у законопроекті, - ред.) - це "мертві" норми... Комісія повинна буде вирішувати, чи приймав чиновник участь в "узурпації влади Януковичем", але у нас ще відповідні кримінальні провадження не завершені. А комісія - це не орган досудового розслідування, що і яким чином вона може встановлювати?! Це фікція, нівелювання закону", - зазначила вона і додала, що норми такого закону неможливо реалізувати.

Її колега Анастасія Задорожна, яка була директором департаменту люстрації Мін'юсту з 2017 по 2019 роки, не виключає, що норми законопроекту ще будуть змінені.

"Як визначати, чи була люстрація обґрунтованою? Закон України "Про очищення влади" залишається в силі і рішення Конституційного суду України щодо його неконституційності відсутнє, а отже, існують законодавчо закріплені критерії застосування люстрації. Яким чином вони будуть корелювати з новими положеннями про критерії перегляду застосованих заборон?", - зазначає експерт.

Нагадаємо, Міністерство юстиції цим же законопроектом пропонує створити комісію для перевірки законності люстрації. Дана комісія буде розглядати, що входило в обов'язки того чи іншого екс-чиновника, а також, які конкретні дії він вчиняв.

Іншими словами, люстрацію пропонується залишити її тільки для топ-чиновників часів Віктора Януковича. Всім іншим пропонується дати можливість оскаржити люстрацію в спеціальній комісії.

Автор: Іван Петров