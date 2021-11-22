Експерти сказали, за рахунок чого Порошенко та його партія можуть наростити рейтинги

Останні опитування, проведені провідними компаніями, свідчать, що за Петра Порошенка готові віддати свій голос від 13% до 16% українців, а його партія "Європейська солідарність" на виборах до Ради може набрати від 14 до 16%. Експерти наголошують, що екс-президенту не варто концентруватися на колишній риториці, оскільки цим виборців інших політсил не привабити.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Проблеми росту. Як Порошенко і його команда готуються до виборів".

Як зазначив виданню директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, у тому форматі, в якому ЄС веде свою діяльність зараз, вона навряд чи зможе ще щось додати до свого рейтингу.

"Без власних змін їм доводиться лише сподіватися на серйозні помилки та відтік електорату від інших партій. Втім, без нових ідей шанси на збільшення їхньої підтримки невеликі", - підкреслив соціолог.

Він зазначив, що у суспільстві залишається запит на новий тип політики, а протестне голосування на президентських виборах 2019 року довело, що українці незадоволені відносинами, які роками вишиковувалися між державою та громадянами.

"Якщо "Європейська солідарність" зможе запропонувати такий новий тип взаємовідносин, тоді вони зможуть активно наростити електоральну базу. Це намагалися зробити Зеленський та "Слуга народу", але у них не надто вдало виходить. Тому конкурувати з ними в цьому цілком можливо", - припустив Биченко.

Експерт Українського інституту майбутнього екс-глава Комітету виборців України Ігор Попов також підтверджує цю думку, наголошуючи, якщо "Євросолідарність" не оновлюватиметься, то так і застигне на 15%.

"Вони вже поглинули до половини виборців "Голосу". Щоб зібрати тих, хто вагається чи відійшли від "Слуги народу", потрібно міняти щось у своїй програмі, просувати нові ініціативи чи показувати оновлення команди", - зазначив політтехнолог.

Позначитися на електоральному успіху екс-президента та його політсили може порядок денний майбутніх виборів, вважає Попов.

"Якщо на той час основним насущним питанням, яке хвилює українців, буде, чи вступаємо ми до Євросоюзу чи ні, чи воюємо ми з Росією чи не воюємо - це може зіграти на користь Порошенка та його команди...Але якщо повістка стосуватиметься питань диджиталізації або інших тем, виграшних для Зеленського, тоді виборці, що коливаються, долучаться до нього", - резюмував експерт.

Як вважає директор групи "Рейтинг" Олексій Антипович, "Євросолідарності" слід переглянути своє позиціонування та розширити електоральне поле.

"На одній критиці Зеленського та "Армія, мова, віра" збільшити кількість виборців не виходить і, схоже, не вийде", - уточнив Антипович.