ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Експерти розповіли, коли в Києві покращиться ситуація з COVID

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 08:20
Експерти розповіли, коли в Києві покращиться ситуація з COVID Фото: у столиці спостерігається своєрідне плато по госпіталізацій (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Уляна Безпалько, Ігор Литвиненко

Київ за рівнем госпіталізації пацієнтів з коронавірусом з кінця березня вийшов на своєрідне плато. Однак це плато - не добрий знак, тому що навантаження на медичну систему в столиці залишається дуже високою.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пик плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавіруса в Україні".

"У цього плато поки не спостерігається падіння. Тому захворюваність в Києві потрібно збивати далі", - заявив експерт.

Він додав, що поки ефект від жорсткого карантину, який почав діяти з 5 квітня, не відображається у статистиці.

"Їх дію ми побачимо лише через 2-3 тижні. Тобто через тиждень-два ми зможемо побачити поліпшення ситуації в Києві. Проте зараз ситуація стабільно напружена", - пояснив виданню Ганіченко.

Зазначимо, вчора в Україні підтвердили 7856 нових випадків коронавірусу. У Києві при цьому виявили 537 нових заражень.

Нагадаємо, з 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ COVID-19 Коронавірус
NEWS
Різкий спад випадків: в Україні 7856 нових COVID-заражень
Різкий спад випадків: в Україні 7856 нових COVID-заражень
DAILY
Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні