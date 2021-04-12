Експерти розповіли, коли в Києві покращиться ситуація з COVID
Київ за рівнем госпіталізації пацієнтів з коронавірусом з кінця березня вийшов на своєрідне плато. Однак це плато - не добрий знак, тому що навантаження на медичну систему в столиці залишається дуже високою.
Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пик плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавіруса в Україні".
"У цього плато поки не спостерігається падіння. Тому захворюваність в Києві потрібно збивати далі", - заявив експерт.
Він додав, що поки ефект від жорсткого карантину, який почав діяти з 5 квітня, не відображається у статистиці.
"Їх дію ми побачимо лише через 2-3 тижні. Тобто через тиждень-два ми зможемо побачити поліпшення ситуації в Києві. Проте зараз ситуація стабільно напружена", - пояснив виданню Ганіченко.
Зазначимо, вчора в Україні підтвердили 7856 нових випадків коронавірусу. У Києві при цьому виявили 537 нових заражень.
Нагадаємо, з 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.