Експерти розповіли, який політик може скласти конкуренцію Зеленському

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

На зміну Зеленському може прийти політик центристського спрямування з його ж партії

На думку експертів, ближче до наступних президентських виборів може з'явиться політик, який стане для виборців альтернативою Володимиру Зеленському. А поки що рейтинг президента високий.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Знову 75: за рахунок чого Зеленському вдалося зберегти високий рейтинг".

На думку професора НаУКМА, наукового директора Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Олексія Гараня, у громадян поступово накопичується розчарування нових облич, які не проявили особливого професіоналізму. І на противагу цій тенденції на перший план може вийти представник середовища нових демократично налаштованих лідерів або ж ставленик умовного "олігархічного консенсусу", - уточнив політолог.

Однак, політолог Володимир Фесенко сумнівається в тому, що може з'явиться "копія" Зеленського. Але якщо через деякий час він відійде від політики, то йому на зміну може прийти політик центристського спрямування з його ж партії, припустив він.

"На сьогодні ближче всіх до цієї ролі - Дмитро Разумков. Але хто знає, що буде далі. Досвід української політики свідчить про те, що майбутній претендент на посаду президента може з'явитися в кріслі прем'єр-міністра. Але тільки за умови досить успішної діяльності, або якщо певний сегмент українського суспільства почне сприймати його як "свого" і як прийнятну альтернативу чинному главі держави", - зазначив Фесенко.

Проте він сумнівається, що на цю роль можуть претендувати нинішній або попередній керівники Кабінету міністрів. Крім того, Фесенко припустив, що українці можуть шукати альтернативного лідера, який би контрастував Зеленському.

"Наприклад, замість людини з неполітичною середовища - "з народу" - українці можуть шукати дуже компетентного і досить досвідченого претендента на роль керівника держави, але не з "старих" політичних еліт. Втім, якщо відбудеться надмірне розбалансування центральної влади, то у частини виборців може виникнути попит на "сильну руку" і авторитарного лідера", - припустив Фесенко.

Поки на горизонті немає політика, який би володів тим же набором якостей - "відкритістю" і "близькістю до людей, що і Зеленський", вважає директор групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Разом з тим, експерти пояснили, за рахунок чого Зеленський утримує високий рейтинг.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що йому не вистачить однієї президентської каденції для виконання всіх обіцянок.

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Автор: Уляна Безпалько