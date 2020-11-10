Експерти розкритикували карантин вихідного дня, запропонований міністерством

Намір уряду ввести в країні карантин вихідного дня, заборонивши роботу практично всіх напрямків бізнесу, в тому числі суспільно важливих, є непродуманим, неефективним з точки зору боротьби з пандемією і згубним для економіки.

Таку думку висловили інфекціоністи та представники бізнесу.

"Карантин вихідного дня - не найефективніший метод роботи з пандемією. Найефективніший - це відстеження контактів, коли на кожного позитивного по лабораторному тестуванню людини ідентифікуються близько 30 його контактів, які він зробив за останні 2 дні. Але в цьому напрямку нічого не було зроблено за 10 місяців карантину, що багато в чому обумовлено ходом медреформи і блокуванням всіх інституцій, які могли б взяти на себе цю функцію. Тому ми обмежуємося виключно лікуванням хворих і заборонами для бізнесу. Карантин вихідного дня може лише якоюсь мірою знизити захворюваність. Однак це однозначно не зупинить пандемію. До того ж підхід до запровадження карантину вихідного дня недостатньо продуманий. В будь-яких ситуаціях потрібно закривати виключно найменш важливі соціальні інституції, а найбільш важливі повинні працювати до останнього критичного моменту. Це лікарні, аптеки, продуктові магазини, банки, пошта, кур'єрські служби і так далі. Слід пам'ятати, що ці бізнеси забезпечують життєздатність суспільства в цілому, а не тільки економіки", - повідомив стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.

Постанову МОЗ з тривогою очікує і бізнес. Зокрема, СЕО найбільшої в Україні мережі кінотеатрів "Мультиплекс-Холдинг" Роман Романчук попереджає, що карантин вихідного дня обернеться непоправними наслідками для всієї кіноіндустрії: в результаті банкрутства в Україні закриються практично всі кінотеатри (зараз їх близько 150), а разом з ними ляже і все вітчизняне кіновиробництво.

"Якщо рішення про карантин вихідного дня буде прийняте на національному рівні, то закриється вся галузь - це приблизно 150 кінотеатрів. Понад 10 тисяч співробітників залишаться без зарплати. Держава перестане отримувати податки. Цього не витримає індустрія українського кіновиробництва. Кінотеатр - це один з важливих елементів її вертикального ланцюжка. Знімається кіно, у нього інвестують, потім показують в кінотеатрах - збираються кошти, які виправдовують інвестиції у кіновиробництво. Якщо не будуть функціонувати кінотеатри, це вплине на всю вертикаль: дистриб'юторів, кіновиробників, артистів і так далі. Українське кіно, яке ледве-ледве, по трохи починає створюватися, позбудеться шансів на існування. Я навіть не кажу про вертикалі бізнесів, які зав'язані на кіновиробництві", - попереджає Романчук.

Своєю чергою, заборона працювати у вихідні дні операторам поштового зв'язку призведе до колосальних збоїв складного процесу життєзабезпечення суспільства, в тому числі товарами першої необхідності і ліками.

"З першого дня введення карантину "Нова пошта" повністю перебудувала свою діяльність в умовах пандемії. Сьогодні ми надаємо абсолютно безпечні послуги. Більш того, виконуємо стратегічні соціальні функції, забезпечуючи поштову доставку в усі населені пункти країни харчі та ліків. П'ять тисяч наших відділень знаходяться у селах. У деяких з них вони є і поштою, і банком, і аптекою, і продуктовим магазином. Якщо ми не будемо працювати у вихідні, це означає, що їх мешканці не зможуть отримати в суботу і неділю необхідні препарати, засоби гігієни, продукти, які потрібні щодня. З точки зору економіки, колосальні збитки понесуть підприємства е-комерс, які зав'язані на інтернет-торгівлі і, як наслідок, не можуть повноцінно функціонувати без поштових операторів та кур'єрських служб. На наш погляд, рішення уряду щодо протидії пандемії повинні бути більш ретельно продумані, щоб не викликати ще одну, не менш страшну епідемію бідності", - резюмував директор з розвитку мережі компанії "Нова пошта" Євген Тафійчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчим часом в Україні введуть карантин вихідного дня. Пропонується вводити жорсткий карантин з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Очікується, що по суботах і неділях буде заборонена робота торгово-розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, а також робота театрів і проведення масових заходів. Крім того, буде заборонено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе і установах розважальної сфери.

За словами президента Володимира Зеленського, карантин вихідного дня в Україні триватиме кілька тижнів.