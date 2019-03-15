Експерти прокоментували анкетування "Батьківщини"

Експерти впевнені, що анкетування показало реальні цифри

Анкетирование по выборам президента, которое провела партия "Батькивщина", показало организационные способности партии "Батькивщина" и ее союзников защитить реальные результаты выборов. Такое мнение выразили политические эксперты.

На пресс-конференции они проанализировали данные проведенного "Батькивщиной" анкетирования 2.5 миллионов украинцев, которое показало, что 31-го марта Юлия Тимошенко набирает 31,68%, Владимир Зеленский - 20,96%, Петр Порошенко - 15,80%.

"Это реальные цифры, учитывая то, что проведена такая огромная работа. Этих 2.5 миллиона, которые были опрошены, не может не идти ни в какое сравнение с социологическими выборками, которые составляют около 2 тысяч респондентов", - отметил эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко.

По мнению аналитика, результаты анкетирования полностью коррелируются с поддержкой, которая была оказана "Батькивщине" на выборах в объединенных территориальных общинах.

"Опрос также показал организационные способности партии "Батькивщина" и ее союзников защитить реальные результаты выборы, обезопасить общество от фальсификаций и манипуляций", - добавил эксперт корпорации "Гардарика".

Эксперты убеждены, что выбирая нового президента, украинцы обратят внимание на ответственность, которую будет нести будущий глава государства перед своими избирателями.

"Если выбирать между опытной и сильной Тимошенко и молодым, талантливым Зеленским, то все подсознательно понимают: если он станет президентом, то не будет иметь ответственности. Потому что ничего не обещает. А Тимошенко берет на себя ответственность", - отметил директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.