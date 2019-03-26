ТОП-9 українських компаній-експортерів курячого яйця очолив «Авангард» Бахматюка

Найбільший в Європі виробник яєць і продуктів з них, агрохолдинг «Авангард» українського бізнесмена Олега Бахматюка, очолив рейтинг компаній-експортерів курячого яйця за 2018 рік. В Україні «Авангард» продає курячі яйця під торговою маркою «Квочка».



В рамках проекту «Експортний агроатлас» від порталу AgroPolit.com в ТОП-9 компаній-експортерів курячого яйця за 2018 рік увійшов «Авангард» і посів перше місце за обсягами продукції, що експортується. Таким чином, агрохолдинг «Авангард» (AVANGARDCO IPL) вже багато років залишається беззаперечним лідером з експорту яєць і яєчних продуктів в Україні.



Експорт українських яєць в 2018 році виріс на 20% (майже на 300 млн шт.) в порівнянні з 2017 роком, досягнувши позначки в 1,78 млрд. штук за даними Союзу птахівників України. Лідером за кількістю продукції, що експортується, залишається «Авангард». Зараз близько 50% продукції компанії в грошовому вираженні йде на експорт. Компанія продовжує нарощувати базу клієнтів на зовнішніх ринках. У перспективі - розширення експортного ринку, в тому числі в країни Сходу, Азії та Африки.



Агрохолдинг «Авангард» (AVANGARDCO IPL) входить групу компаній «Укрлендфармінг» (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка. «Авангард» є найбільшим виробником яєць і сухих яєчних продуктів в Україні і найбільшим українським експортером цієї продукції. До складу компанії входять 19 птахофабрик, 3 інкубатора, 10 зон для підрощування молодняка, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання яйця, 2 птахокомплекси повного циклу «Авіс» і «Чорнобаївське». До складу «Авангарду» також входить завод з виробництва яєчних продуктів «Імперово Фудз», який є одним з найбільш технологічно розвинених об'єктів з переробки яєць на території Європи. Система управління безпекою харчових продуктів на ключових підприємствах «Авангарду» сертифікована за стандартами ISO 22000: 2005. На всіх підприємствах «Авангарду» також розроблена і впроваджена система аналізу ризиків, небезпечних факторів і контролю критичних точок харчових продуктів - система НАССР. Яйця і яєчні продукти компанії відповідають вимогам стандарту «Халяль» і дозволені для експорту в Європейський Союз. Яйця продаються на українському ринку під брендом «Квочка».