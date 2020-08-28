Експерти прогнозують зростання цін на газ перед опалювальним сезоном

За останній місяць вартість газу на світових ринках зросла вже на 45-50%. Збільшення ціни перед початком опалювального сезону - традиційний тренд на європейських ринках.

Про це заявив голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

"За останній місяць вартість газу на світових ринках зросла вже на 45-50%. Ціна ресурсу на вересень варіюється від 5,5 до 5,8 гривень за кубометр. Це тільки на сьогодні. Є тенденція до того, що ціна буде рости і далі", - заявив експерт.

Аналітики впевнені, що ціна газу в Україні для кінцевого споживача взимку виросте до 7 грн за куб. м, хоча звучать також прогнози зростання до 10 гривень за куб. м.

"Вітчизняного газу на українському ринку - 70 відсотків, решта імпорт. Такого впливу імпорту на ціну газу можна було б уникнути, якби видобутий в Україні газ продавався на біржі", - додає Юрій Корольчук, експерт в сфері енергетики.

З ним погоджується й аналітик енергоринку Геннадій Рябцев, додаючи, що в формуванні цінового індикатора всередині країни не зацікавлений основний гравець цього ринку - НАК "Нафтогаз України".

"Він зацікавлений, щоб ціни на внутрішньому ринку були вище", - вважає експерт.

Нагадаємо, 1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення. Це означає, що держава ввела принципово новий підхід до продажу газу для домогосподарств, а самі українці - можуть вільно міняти газового постачальника.

Постачальники газу, зі свого боку, зобов'язані до початку місяця публікувати актуальні ціни.