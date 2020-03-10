Експерти прогнозують подальше зростання курсу долара

Курс долара після різкого стрибка вранці 10 березня може продовжити зростання. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, на поточних відмітках курс долара може стабілізуватися у випадку єдиного фронту з боку НБУ, Мінфіну і голови уряду.

Проте, як зазначив аналітик, до обіду не було жодного брифінгу і заяв з боку влади.

"Ясно одне - ми найближчим часом пройдемо відмітку у 26 гривень за долар", - сказав він.

За його словами, поки активно працює тільки НБУ, який продає долари і стримує темпи падіння гривні.

"Мабуть, для дій уряду потрібна паніка на ринку, яка буде після зростання вище 27 гривень. Якщо темпи падіння гривні посиляться, то паніки не уникнути", - додав аналітик.

Як повідомляло РБК-Україна, в обмінних пунктах України сьогодні, 10 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 80 копійок до 25,86 гривень за долар, курс євро виріс на 1 гривню 10 копійок до 29,07 гривень за євро.

Національний банк у вівторок, 10 березня, вийшов з інтервенцією з продажу валюти і станом на 13:00 продав 250 млн доларів.