Експерти прогнозують подальше зниження курсу долара

Протягом наступного тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,4/23,6 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,7-1,1%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 24,04 грн до 23,88 грн (-0,7%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 23,97/23,99 до 23,71/23,73 (-1,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 23,86/24,09 до 23,61/23,86 (-1,1%/-1,0%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою розширився з 1,0% до 1,1% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки у порівнянні з продажем.

Нагадаємо, НБУ допускає дуже істотне зміцнення гривні в разі проведення реформ. Зокрема, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що після відмови східно-європейських країн від політики фіксованого валютного курсу і переходу до інфляційного таргетування в 2000-х роках національні валюти в якийсь період зміцнювалися в два і більше разів.

Зазначимо, заступник голови Національного банку Олег Чурий заявив, що зміцнення гривні до долара 2019 року - це природний процес, оскільки фундаментальні чинники зумовлюють надлишкову пропозицію валюти на українському ринку.